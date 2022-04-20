Умные часы показали реакцию на вакцину от коронавируса

Ученые из научно-исследовательского института Scripps Research в США оценили реакцию человеческого организма на вакцины от коронавируса с помощью смарт-часов. Подробности эксперимента опубликовали в журнале npj Digital Medicine. Выдержки из исследования приводит «Лента.ру».

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Согласно исследованию, умные часы показали физиологическую реакцию человека на вакцинацию против COVID-19. Во время эксперимента ученые проанализировали данные датчиков о частоте сердечных сокращений во сне более чем 5600 пациентов и выяснили, что после получения первой дозы препарата частота ударов у них значительно увеличивалась.

Американские специалисты также обратили внимание на то, что изменения происходили на следующий день после вакцинации. Их пик наблюдался через два дня после введения препарата и возвращался к норме через четыре дня после первой дозы и через шесть после второй.