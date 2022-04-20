В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
1 час назад

Умные часы показали реакцию на вакцину от коронавируса

Елена Прошина

Ученые из научно-исследовательского института Scripps Research в США оценили реакцию человеческого организма на вакцины от коронавируса с помощью смарт-часов. Подробности эксперимента опубликовали в журнале npj Digital Medicine. Выдержки из исследования приводит «Лента.ру».

Умные часы показали реакцию на вакцину от коронавируса
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Согласно исследованию, умные часы показали физиологическую реакцию человека на вакцинацию против COVID-19. Во время эксперимента ученые проанализировали данные датчиков о частоте сердечных сокращений во сне более чем 5600 пациентов и выяснили, что после получения первой дозы препарата частота ударов у них значительно увеличивалась.

Американские специалисты также обратили внимание на то, что изменения происходили на следующий день после вакцинации. Их пик наблюдался через два дня после введения препарата и возвращался к норме через четыре дня после первой дозы и через шесть после второй.

Также ученые узнали, что влияние разных видов вакцин на организм может отличаться. Наибольший эффект они зафиксировали после получения второй дозы Moderna у молодых людей.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители