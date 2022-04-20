В Бразилии Apple выплатит $1 тыс. клиенту за отсутствие зарядного устройства

Бразильский суд постановил, что компания Apple нарушает законы о защите прав потребителей и должна выплатить своему клиенту $1 тыс. (около 77 тыс. руб.) за продажу iPhone без комплектного зарядного устройства. Об этом сообщает портал Apple Insider.
Правительство Бразилии неоднократно штрафовало Apple за отсутствие зарядного устройства для iPhone "из коробки". Согласно 39 статье Кодекса защиты прав потребителей, в Бразилии запрещено продавать смартфоны и зарядные устройства по отдельности.
Во время слушания сторона Apple утверждала, что пользователи не обязаны покупать зарядное устройство. Защита отметила, что в коробке вместе с iPhone прилагается кабель Lightning - USB Type-C, который пользователи могут использовать для зарядки от сторонних зарядных блоков. Apple также утверждала, что отказ от зарядного устройства вызван экологическими соображениями.
Apple Insider отмечает, что в Бразилии iPhone 13 mini стоит около 105 тыс. руб., а зарядное устройство - 3,15 тыс. руб. Каким был смартфон истца - неизвестно. Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что в Китае создали самодельный iPhone c выдвижной камерой.