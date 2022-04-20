В Бразилии Apple выплатит $1 тыс. клиенту за отсутствие зарядного устройства

Бразильский суд постановил, что компания Apple нарушает законы о защите прав потребителей и должна выплатить своему клиенту $1 тыс. (около 77 тыс. руб.) за продажу iPhone без комплектного зарядного устройства. Об этом сообщает портал Apple Insider.

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Правительство Бразилии неоднократно штрафовало Apple за отсутствие зарядного устройства для iPhone "из коробки". Согласно 39 статье Кодекса защиты прав потребителей, в Бразилии запрещено продавать смартфоны и зарядные устройства по отдельности.

Во время слушания сторона Apple утверждала, что пользователи не обязаны покупать зарядное устройство. Защита отметила, что в коробке вместе с iPhone прилагается кабель Lightning - USB Type-C, который пользователи могут использовать для зарядки от сторонних зарядных блоков. Apple также утверждала, что отказ от зарядного устройства вызван экологическими соображениями.