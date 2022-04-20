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5 минут назад

Intel Core i9-12900KS разогнали до рекордных 7,5 ГГц

Droidnews

Мы отнюдь не уверены, что это даст что-то полезное на практике в типичных сегодня сценариях, в которых используют процессоры Intel. Тем не менее, факт просто любопытен.

Intel Core i9-12900KS разогнали до рекордных 7,5 ГГц
Фото: DroidnewsDroidnews

Этого удалось достичь MSI. Японец SHIMIZU использовал материнскую плату MEG Z690 Unify-X. на процессор подавалось напряжение 1,75 В. В итоге он смог достичь частоту 7,503 МГц. Множитель — 74, частота шины 101,39 МГц.

Для охлаждения применялся жидкий азот. Но даже так удалось использовать лишь 2 активных ядра, многопоточность была отключена.

Процесс разгона можно было увидеть на стриме вживую.

В данный момент Intel Core i9-12900KS считается одним из самых быстрых процессоров и одновременно одним из самых прожорливых по питанию.

Наука и техника,Intel,
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