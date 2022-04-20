Марсоход Perseverance прибыл в дельту древней реки Марса

Работающий на Марсе ровер Perseverance на 406-й марсианский день своей миссии достиг дельты древней реки Джезеро, где ему предстоит отобрать образцы окаменелых отложений для химического анализа.
Как сообщает Phys.org, марсоход Perseverance совершил самый настоящий рывок, преодолев расстояние в пять километров за рекордное для него время - всего за 31 марсианский день. В результате он прибыл в дельту древней реки, расположенную на кромке ударного кратера Джезеро.
"Дельта кратера Джезеро обещает стать настоящим геологическим праздником и одним из лучших мест на Марсе для поиска признаков прошлой микробной жизни", - говорит член исследовательской миссии Томас Зурбухен.
Предыдущие исследования показали, что дельта представляет собой массивное веерообразное скопление камней и отложений, среди которых может находиться и органика. По крайней мере, на поиске ее следов будет сосредоточен анализ проб, которые предстоит отобрать марсоходу.
Дельта расположена на западном краю Джезеро. Считается, что она образовалась в месте впадения древней марсианской реки в огромное озеро, которое миллиарды лет назад наполняло этот кратер. Дно дельты покрыто мелкозернистыми отложениями, которые, по мнению специалистов, "являются лучшим выбором миссии для поиска следов древней микробной жизни".
Отбирать образцы для анализа марсоход будет при помощи сверла, установленного на конце роботизированного манипулятора. Эта научная кампания станет уже второй в данной миссии. Она стартует с опережением графика. Ключевой задачей миссии Perseverance на Марсе является астробиология, в том числе поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход исследует геологию и климат планеты в прошлом.