Марсоход Perseverance прибыл в дельту древней реки Марса

Работающий на Марсе ровер Perseverance на 406-й марсианский день своей миссии достиг дельты древней реки Джезеро, где ему предстоит отобрать образцы окаменелых отложений для химического анализа.

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Как сообщает Phys.org, марсоход Perseverance совершил самый настоящий рывок, преодолев расстояние в пять километров за рекордное для него время - всего за 31 марсианский день. В результате он прибыл в дельту древней реки, расположенную на кромке ударного кратера Джезеро.

"Дельта кратера Джезеро обещает стать настоящим геологическим праздником и одним из лучших мест на Марсе для поиска признаков прошлой микробной жизни", - говорит член исследовательской миссии Томас Зурбухен.

Предыдущие исследования показали, что дельта представляет собой массивное веерообразное скопление камней и отложений, среди которых может находиться и органика. По крайней мере, на поиске ее следов будет сосредоточен анализ проб, которые предстоит отобрать марсоходу.

Дельта расположена на западном краю Джезеро. Считается, что она образовалась в месте впадения древней марсианской реки в огромное озеро, которое миллиарды лет назад наполняло этот кратер. Дно дельты покрыто мелкозернистыми отложениями, которые, по мнению специалистов, "являются лучшим выбором миссии для поиска следов древней микробной жизни".