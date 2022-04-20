Илон Маск описал жизнь людей на Марсе

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что колонизаторы Марса не смогут рассчитывать на комфортные условия для жизни. Об этом Маск рассказал в интервью для TED, запись которого доступна на YouTube-канале проекта.

Фото: ТАСС ТАСС

В разговоре с постоянным куратором конференции TED Крисом Андерсоном предприниматель сообщил, что колонизация Марса окажется серьезным испытанием для человечества.

«Очень важно подчеркнуть, что жизнь на Марсе, особенно в начале, не будет роскошной», — заметил миллиардер. Маск назвал будущий опыт колонизаторов «опасной, некомфортной, тяжелой работой».

Описывая жизнь решившихся на переселение на другую планету людей, предприниматель сравнил будущий набор желающих освоить Марс с призывами начала XX века покорить Антарктиду.

«Это опасно, там некомфортно. Вы можете не вернуться. Это сложно, это тяжелая работа», — подчеркнул Илон Маск.

Также колонизатор межпланетных полетов заявил Андерсону, что решившиеся на перелет энтузиасты должны воспользоваться шансом «переосмыслить идею общества».

«Это крайне важно для увеличения вероятной продолжительности жизни человечества или сознания», — отметил Маск.

По его словам, человеческая цивилизация может погибнуть на Земле в результате резкого изменения климата, извержения супервулкана или столкновения планеты с гигантским метеоритом.