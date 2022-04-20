BOE вслед за Huawei отвернулась от России

Китайский производитель электроники и различных компонентов BOE решил вслед за Huawei отвернуться от Россия . Как сообщает издание Gizchina, в ответ на вопрос о том, «доходят ли продукты компании до российских клиентов», BOE ответила отрицательно.

В организации также заявили, что будут продолжать уделять внимание поставкам и изменениям на рынке, чтобы гарантировать, что продукция доставляется клиентам по всему миру в соответствии с графиком. Кроме того, BOE будет наблюдать за ситуацией в России и на Украине и гибко корректировать свою бизнес-стратегию для снижения корпоративных рисков. Также производитель опроверг наличие у него сборочных линий в России.