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36 минут назад

BOE вслед за Huawei отвернулась от России

Елена Прошина

Китайский производитель электроники и различных компонентов BOE решил вслед за Huawei отвернуться от Россия. Как сообщает издание Gizchina, в ответ на вопрос о том, «доходят ли продукты компании до российских клиентов», BOE ответила отрицательно.

BOE вслед за Huawei отвернулась от России
Фото: ReutersReuters

В организации также заявили, что будут продолжать уделять внимание поставкам и изменениям на рынке, чтобы гарантировать, что продукция доставляется клиентам по всему миру в соответствии с графиком. Кроме того, BOE будет наблюдать за ситуацией в России и на Украине и гибко корректировать свою бизнес-стратегию для снижения корпоративных рисков. Также производитель опроверг наличие у него сборочных линий в России.

Напомним, что, несмотря на то что Китай считается союзником РФ, китайское правительство проявляет осторожность в поддержке России. Ранее стало известно, что китайский техногигант Huawei, опасаясь новых санкций, пересматривает российскую линейку продуктов и отправляет сотрудников в длительный отпуск.

Кроме того, Huawei удалил приложения нескольких российских банков из AppGallery и отключила поддержку карт «Мир» в нем.

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