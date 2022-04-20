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21 минуту назад

На Apple подадут в суд из-за прекращения работы платежного сервиса

Алиса Селезнёва

Готовится иск к компании Apple в связи с прекращением работы в России платежного сервиса Apple Pay. Об этом ТАСС рассказал старший партнер адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» (CLP) Константин Лукоянов.

На Apple подадут в суд из-за прекращения работы платежного сервиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее после начала российской военной операции на Украине ряд западных компаний объявил о приостановке своей деятельности в России. В частности Apple приняла решение остановить продажи своей техники на российском рынке, а также ограничить работу Apple Pay и других своих сервисов.

По словам Лукоянова, необоснованное прекращение работы платежного сервиса Apple и нарушение американской компанией прав российских потребителей стало основанием для подготовки иска в суд.

«Действия компании следует квалифицировать как умышленное причинение морального вреда российским пользователям и владельцам устройств Apple в попытке повлиять на настроения в обществе в целом, размер взыскания должен быть существенным для целей компенсации причиненного морального вреда», - пояснил юрист.

Старший партнер адвокатского бюро CLP предложил присоединиться к иску тем, кто «считает свои права нарушенными, а компанию Apple подлежащей к привлечению к ответственности». Для этого необходимо обратиться в адвокатское бюро, уточнил Константин Лукоянов.

Наука и техника,Константин Лукоянов,Apple,
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