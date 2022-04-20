Как скачивать YouTube-ролики на ПК

Платформа YouTube уже долгое время остается главным источником видео-контента в Сети. Однако загруженные на хостинг ролики регулярно подвергаются атакам правообладателей и пропадают из доступа. Рассказываем, как скачать ваши любимые видео с YouTube, чтобы никогда их не потерять.

Фото: ТАСС ТАСС

Как скачать видео с YouTube

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Хотя технически пользовательское соглашение Google запрещает скачивать контент без прямого согласия автора, на практике никто не мешает вам загружать понравившиеся ролики на компьютер для личного пользования. Если вы не пытаетесь выдать чужие видео за собственные на YouTube, то беспокоиться совершенно не о чем.

Однако разработчики различного софта уважают требования пользовательского соглашения, поэтому найти в Интернете проверенные методы загрузки роликов не так просто. Всегда есть риск наткнуться на вредоносный сайт или случайно поставить на ПК вирусную программу, что может создать серьезную головную боль. Мы собрали несколько безопасных и сравнительно простых способов: если один из них не сработал на вашем компьютере, то попробуйте следующий — какой-то наверняка подойдет.

VLC Media Player

Мега-популярный проигрыватель VLC поддерживает, наверное, все распространенные форматы файлов. Помимо этого, он также позволяет без каких-либо проблем скачивать YouTube-ролики, хотя сама по себе функция спрятана в не самом очевидном месте. Вот краткая инструкция.

В меню «Медиа» кликните на опцию «Открыть URL».

Скопируйте в открывшуюся строку адрес ролика на YouTube.

Затем откройте «Инструменты» — «Информация о кодеке».

Найдите внизу строку «Расположение» и скопируйте ее содержимое.

Вставьте скопированную ссылку в браузер. На открывшейся странице видео можно скачать на ПК.

VLC сохранит видео только в формате 1080р, даже если на YouTube тот же ролик доступен в 1440р или 4К. Также стоит иметь в виду, что проигрыватель не умеет конвертировать файлы в другие форматы. Если на каком-то этапе загрузки возникнет ошибка, просто переустановите программу — это должно помочь.

4К Video Downloader

Эта простая утилита делает именно то, что написано в названии: скачивает видео из YoTube, Vimeo, Facebook и других крупных платформ. Просто скопируйте ссылку на ролик и следуйте инструкциям. Отдельно отметим, что 4К Video Downloader может скачивать видео в 4К и пережимать его в другие форматы. Недостаток только один: бесплатная версия программы работает на протяжении 30 дней с момента установки.

5КPlayer

Другой бесплатный вариант — это 5KPlayer. При помощи программы можно скачивать видео на трех сотнях различных площадок, но для этого потребуется ввести имя и адрес электронной почты. Интерфейс и скорость загрузки оставляют желать лучшего, однако поддержка DLNA и AirPlay для устройств Apple может кому-то пригодиться.

YouTube Video Downloader

Расширение для Chrome, Opera и нескольких других браузеров работает прямо на YouTube-страницах роликов: под видео просто появляется соответствующая кнопка. Причем в том числе под строенными видео, не обязательно на самом YouTube. Максимальное качество роликов — до 8К. YouTube Video Downloader также позволяет отдельно конвертировать аудиодорожку видео в MP3.

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