Стало известно, почему опасно продавать старые смартфоны

На подержанных устройствах часто остаются как личные, так и корпоративные данные предыдущих владельцев, из-за чего их не стоит продавать. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по мобильным киберугрозам «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. По его словам, во многих случаях чувствительные данные могут быть восстановлены даже после сброса до заводских настроек и форматирования смартфона.
«Специфика памяти гаджетов такова, что файлы удаляются, только если их перезаписать, во время сброса настроек этого не происходит. Поэтому при наличии соответствующих технических навыков теоретически можно получить доступ к тем или иным данным на подержанных устройствах. Злоумышленники могут использовать данные для шантажа, мошенничества или реализации атак», – сказал эксперт.
Исходя из этого, Чебышев не рекомендует россиянам продавать свои старые смартфоны, а также ноутбуки и жесткие диски, на которых хранилась ценная информация.
«Однако если человек все же решил продать старое устройство, сначала стоит сделать резервную копию данных, которые на нем хранились, а затем — правильно стереть информацию. Универсального совета, как это сделать, нет. Все зависимости от типа устройства, его модели, конфигурации, ОС. Можно также воспользоваться услугой официальных реселлеров, у которых есть соответствующие программы трейд-ин», – сказал эксперт.
Также эксперт признался «Газете.Ru», что не продает свои устройства. Поэтому у него дома хранится смартфон аж с 2009 года.