Стало известно, почему опасно продавать старые смартфоны

«Однако если человек все же решил продать старое устройство, сначала стоит сделать резервную копию данных, которые на нем хранились, а затем — правильно стереть информацию. Универсального совета, как это сделать, нет. Все зависимости от типа устройства, его модели, конфигурации, ОС. Можно также воспользоваться услугой официальных реселлеров, у которых есть соответствующие программы трейд-ин», – сказал эксперт.