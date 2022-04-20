Российский препарат вылечил почти полмиллиона больных COVID-19

Применение оригинальных российских генно-инженерных биологических препаратов за прошлый год выросло на 450 процентов. В 2021 году терапию левилимабом получили 470 тысяч пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Это следует из данных аналитики IQVIA.

Российский биотехнологический препарат левилимаб стал первым из генно-инженерных биологических средств, зарегистрированный для лечения осложнений при COVID-19. Данные, полученные в ходе клинического исследования препарата у пациентов с коронавирусом, стали основанием для его включения в методические рекомендации Минздрава России. За два года применения левилимаба был накоплен успешный опыт борьбы с гипервоспалением, которое в ряде случаев сопровождает развитие новой коронавирусной инфекции. Сегодня левилимаб лидирует в классе ингибиторов рецепторов к интерлейкину 6 (и-ИЛ6Р) в России и применяется у подавляющего большинства пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19.

В июле 2021 года левилимаб был также зарегистрирован для терапии ревматоидного артрита. К настоящему времени препарат назначен уже более чем 300 пациентам с таким диагнозом. Напомним, что, по неофициальным данным, в России болеют около 770 тысяч пациентов ревматоидным артритом, на диспансерном учете находится около 320 тысяч человек. В среднем, в терапии с применением генно-инженерных биологических препаратов нуждаются 30 процентов пациентов с диагностированным ревматоидным артритом, тогда как фактически препарат получают не более 6 процентов.

«Регистрация препарата левилимаб по показанию ревматоидный артрит состоялась в условиях пандемии COVID-19, когда имелись большие опасения относительно иммуносупрессивной терапии. Однако полученный к этому времени опыт реальной клинической практики терапии COVID-19 продемонстрировал эффективность и безопасность препарата», — говорит заведующая научно-исследовательским отделом ревматологии Московского клинического научного центра имени Логинова ДЗМ профессор Галина Лукина.

По мнению профессора, это позволило экстраполировать полученные данные на популяцию пациентов с ревматоидным артритом и с большей уверенностью рассматривать левилимаб как один из наиболее приоритетных подходов в лечении этой сложной категории пациентов. 14 апреля 2022 года препарат левилимаб был объявлен победителем Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция XXII» в номинации «Лонч года».

По данным IQVIA российский фармацевтический рынок в 2021 году показал рост в 13 процентов по отношению к 2020 году и достиг 2 триллиона рублей. 98 процентов генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) для лечения аутоиммунных заболеваний реализуются через сегмент госзакупок. ГИБП для лечения аутоиммунных заболеваний в основном представлены оригинальными препаратами и биоаналогами.