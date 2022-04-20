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53 минуты назад

В NASA назвали Уран целью новой флагманской миссии

Газета.Ruиещё 1

Планета Уран должна стать целью новой флагманской миссии NASA. Об этом говорится в десятилетнем обзоре Национальной академии наук, выпущенном в США.

В NASA назвали Уран целью новой флагманской миссии
Фото: ReutersReuters

Эта миссия станет первой с 1986 года, когда аппарат впервые пролетел мимо планеты.

«Эта миссия станет абсолютной трансформацией», — считает Эми Саймон из Космического центра имени Годдарда.

Среди загадок планеты, на которые стоит обратить внимание – почему она вращается на боку, и как образовалось ее сложное магнитное поле.

По оценкам экспертов, миссия может отправиться на уже существующей ракете Falcon Heavy в 2031 году. Миссия должна состоять из орбитального аппарата, который проработает несколько лет, и зонда, который нырнет в атмосферу планеты и будет изучать мощные ветры, состоящие из водорода, гелия и метана.

Кроме того, миссия сможет изучить все 27 спутников планеты, которые слишком малы, чтобы иметь на поверхности воду. В случае, если в бюджете США найдется $4,2 млрд на эту миссию, к ней может присоединиться Европейское космическое сообщество.

Наука и техника,Строительство,NASA,РАН,
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