Уход Nokia и Ericsson не повлечет рисков для услуг связи

Nokia и Ericsson приостановили работу на российском рынке и отправили свой персонал в оплачиваемые отпуска. Объявленный 8 апреля пакет санкций ЕС, которым вводится запрет на поставку в Россию технологий для сетей связи, оставил свободным от ограничений только использование технологий в строительстве непубличных сетей - прежде всего корпоративных, вне зависимости от формы собственности телекоммуникационных компаний. Фактически это ограничивает возможности для поставок для любых операторов связи, в том числе и тех, в которых государство не является акционером.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Сергей Савостьянов / ТАСС

Более всего от этого пострадают "Ростелеком", Tele2, "Воентелеком" и "Транстелеком" - они ориентировались на европейских производителей и в отличие от других операторов не дифференцировали поставщиков, отмечает ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В "Ростелекоме" "РГ" сообщили, что изучают ситуацию, в Tele2 отказались от комментариев.

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Президент МТС Вячеслав Николаев сообщил, что никаких оснований для беспокойства за работу существующих сетей сегодня нет. У оператора есть достаточно большой запас оборудования и комплектующих.

"Как бы цинично это ни звучало, нам очень помогла пандемия, потому что тогда очень сильно вырос трафик и мы "умощняли" сети для того, чтобы все работало без сбоев. В том числе и поэтому мы сейчас работаем в очень комфортном режиме", - пояснил он.

В "Билайне" сообщили "РГ", что в компании прикладывают все усилия, "чтобы уход компаний-производителей телеком-оборудования с российского рынка не сказался на качестве предоставляемых "Билайном" услуг и сервисов". В "Мегафоне" не смогли прокомментировать ситуацию.

На рынке есть целый ряд европейских, американских и азиатских производителей телеком-оборудования. Операторы выстраивают сети с акцентом на оборудование одного производителя, и это позволяет получать эффективные результаты за счет оптимизации. Так, в 2016 году "Мегафон" на сети в Санкт-Петербурге проводил модернизацию оборудования совместно с Huawei. Другой вариант - создать гетерогенную сеть, то есть с использованием оборудования разных производителей и таких протоколов, как Open RAN.

Как отмечает Муртазин, принципиальной разницы между оборудованием разных производителей на сегодняшний день нет. Отличие Ericsson в том, что эта техника существенно дороже, чем предложения конкурентов. Однако компания очень активно боролась за долю рынка и делала предложения операторам с "очень существенными скидками, в сегменте базовых станций их предложения были в три раза ниже рынка".

При этом, как сообщил Николаев, делать прогнозы по перспективам работы с теми или иными вендорами сегодня крайне проблематично. "Точных прогнозов не сможет дать никто, просто потому что все меняется каждый день. С одной стороны, все хотят продолжать оказывать услуги, с другой - все боятся попасть под санкции", - отметил он.

Нет оснований говорить о том, что уход части производителей может негативно повлиять на российский телеком-рынок, убежден руководитель ИА Content-Review Сергей Половников. По словам эксперта, "уход или приход" тех или иных игроков рынка не влияет на уже проданное оборудование.

"То оборудование, что работает у нас сейчас, будет работать и дальше. Никаких ограничений для этого нет, нет никаких оснований и говорить о деградации сети. И я абсолютно уверен в том, что сеть будет работать и дальше. А если что-то сломается, у нас есть большой запас запасных частей и комплектующих. Кроме того, мы обсуждаем сотрудничество с другими компаниями, в том числе и китайскими", - соглашается Николаев.