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1 час назад

Apple удалил TikTok из AppStore для россиян

Елена Прошина

Apple удалила из AppStore приложение TikTok для пользователей из РФ. При поиске в магазине у ряда посетителей оно может отображаться, но при попытке загрузить его на устройство произойдёт ошибка, сообщает «КП».

Apple удалил TikTok из AppStore для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, заново установить его на iPhone не получится, однако ранее установленное приложение продолжает работать. При этом TikTok в Google Play пока еще доступен жителям России. В компании пока никак не прокомментировали удаление.

Напомним, что в марте TikTok запретил россиянам публиковать новые ролики и вести прямые трансляции. Причиной в компании назвали ужесточение российского законодательства.

Китайская соцсеть уже не первое приложение, которое стало недоступным для загрузки в AppStore на территории России. Из-за западных санкций из магазина удалили приложения «Сбербанка», «ВТБ» и других российских банков, которые оказались под ограничениями.

Наука и техника,Банк ВТБ,Google,Сбербанк России,Apple,
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