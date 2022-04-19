Apple удалил TikTok из AppStore для россиян

Apple удалила из AppStore приложение TikTok для пользователей из РФ. При поиске в магазине у ряда посетителей оно может отображаться, но при попытке загрузить его на устройство произойдёт ошибка, сообщает «КП».

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Таким образом, заново установить его на iPhone не получится, однако ранее установленное приложение продолжает работать. При этом TikTok в Google Play пока еще доступен жителям России. В компании пока никак не прокомментировали удаление.

Напомним, что в марте TikTok запретил россиянам публиковать новые ролики и вести прямые трансляции. Причиной в компании назвали ужесточение российского законодательства.