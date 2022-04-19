Apple удалил TikTok из AppStore для россиян

Apple удалила из AppStore приложение TikTok для пользователей из РФ. При поиске в магазине у ряда посетителей оно может отображаться, но при попытке загрузить его на устройство произойдёт ошибка, сообщает «КП».
Таким образом, заново установить его на iPhone не получится, однако ранее установленное приложение продолжает работать. При этом TikTok в Google Play пока еще доступен жителям России. В компании пока никак не прокомментировали удаление.
Напомним, что в марте TikTok запретил россиянам публиковать новые ролики и вести прямые трансляции. Причиной в компании назвали ужесточение российского законодательства.
Китайская соцсеть уже не первое приложение, которое стало недоступным для загрузки в AppStore на территории России. Из-за западных санкций из магазина удалили приложения «Сбербанка», «ВТБ» и других российских банков, которые оказались под ограничениями.