Intel наладила промышленное производство квантовых процессоров

Сотрудники Intel при содействии исследовательского центра QuTech наладили производство квантовых процессоров в промышленных масштабах. Согласно пресс-релизу, фабрика компании в штате Орегон способна собирать более 10 000 процессоров на одной кремниевой пластине.

Фото: Intel Intel

Квантовые процессоры Intel и QuTech построены на базе кубитов, размещенных на специальных 300-миллиметровых листах из кремния. Представители компании не уточняют подробности архитектуры микрочипа, однако известно, что ранее на том же самом заводе в Орегоне Intel собирала процессоры из нескольких (максимум двух) кубитов. В будущем производитель рассчитывал представить сборки, состоящие из семи и семнадцати кубитов.