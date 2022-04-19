В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
40 минут назад

Intel наладила промышленное производство квантовых процессоров

Мария Иванова

Сотрудники Intel при содействии исследовательского центра QuTech наладили производство квантовых процессоров в промышленных масштабах. Согласно пресс-релизу, фабрика компании в штате Орегон способна собирать более 10 000 процессоров на одной кремниевой пластине.

Intel наладила промышленное производство квантовых процессоров
Фото: IntelIntel

Квантовые процессоры Intel и QuTech построены на базе кубитов, размещенных на специальных 300-миллиметровых листах из кремния. Представители компании не уточняют подробности архитектуры микрочипа, однако известно, что ранее на том же самом заводе в Орегоне Intel собирала процессоры из нескольких (максимум двух) кубитов. В будущем производитель рассчитывал представить сборки, состоящие из семи и семнадцати кубитов.

Как утверждает Джеймс Кларк, директор Intel по квантовому оборудованию, в будущем технология может обеспечить невероятную производительность для определенных задач в сфере интенсивных компьютерных вычислений. По словам Кларка, исследование компании доказывает, что полноценный квантовый компьютер вполне можно собрать и на нынешних заводах по производству чипов.

Наука и техника,Джеймс Кларк,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители