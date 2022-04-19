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1 час назад

Meta обжаловала решение суда о запрете её деятельности в России

RT на русскомиещё 9

Компания Meta* обжаловала решение суда о признании её деятельности экстремистской. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Meta* обжаловала решение суда о запрете на территории РФ
Фото: ТАССТАСС

«В суд поступила апелляционная жалоба компании Meta Platforms Inc», — сказали агентству.

Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Metа* в России за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлечёнными к ответственности продолжать пользоваться Facebook и Instagram.

*Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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