Meta* обжаловала решение суда о запрете на территории РФ

Компания Meta* обжаловала решение суда о признании её деятельности экстремистской. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
«В суд поступила апелляционная жалоба компании Meta Platforms Inc», — сказали агентству.
Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Metа* в России за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлечёнными к ответственности продолжать пользоваться Facebook и Instagram.
*Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.