Meta* обжаловала решение суда о запрете на территории РФ

Компания Meta* обжаловала решение суда о признании её деятельности экстремистской. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

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«В суд поступила апелляционная жалоба компании Meta Platforms Inc», — сказали агентству.

Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Metа* в России за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлечёнными к ответственности продолжать пользоваться Facebook и Instagram.