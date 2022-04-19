Чем опасны электросамокаты

В середине апреля в Новой Москве мужчина погиб от взрыва электросамоката. ЧП произошло в квартире жилого дома поселения Десеновское. По предварительным данным, причиной взрыва и последовавшего за ним пожара стало короткое замыкание в электросамокате незаводского производства, сообщало Главное следственное управление СК по столице.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости Антон Денисов / РИА Новости

Это далеко не первый случай, когда средства индивидуальной мобильности взрываются в жилых домах. Эксперты советуют не хранить такие транспортные средства в квартирах и не ставить их на зарядку ночью.

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Напомним, в апреле прошлого года электросамокат взорвался в петербургском пригороде Кудрово в квартире на 11 этаже жилого дома. В результате пожара мужчина, арендовавший квартиру, попал с реанимацию, а его собака погибла. Девушка пострадавшего чуть не выпрыгнула из окна, чтобы спастись от огня, но в итоге была эвакуирована сотрудниками МЧС. Электросамокат взорвался рано утром, когда стоял на зарядке, сообщало издание kp.ru.

Как отмечает mk.ru, ежегодно в столичном регионе фиксируется несколько случаев возгорания электросамокатов в квартирах. Как правило, в ходе следствия выясняется, что средства индивидуальной мобильности воспламенились ночью во время зарядки.

В московской мастерской по ремонту электросамокатов рассказали, что риск значительно повышается, если аккумулятор механически поврежден. Это происходит довольно часто, поскольку батарея в таких устройствах расположена внутри платформы, которая ударяется о бордюры и другие твердые предметы.

Кроме того, некоторые электросамокаты снабжены аккумуляторами, не имеющими диодной схемы, которая должна прекратить процесс зарядки в случае перегрева или короткого замыкания. Ряд производителей предпочитают экономить на такой защите.

Сейчас, в связи с уходом из России наиболее надежных марок электросамокатов на рынок будет поступать все больше такой техники из Китая, в том числе дешевой. Это приведет к тому, что ЧП с такими транспортными средствами станет больше, считают в мастерской.

"Есть защита в схеме зарядки или нет, без разбора аппарата не поймешь. Но можно ориентироваться на косвенные признаки: все надежные модели, которые я видел, имеют очень аккуратные разъемы питания, без облоя, тщательно пригнанные. И, наоборот, если видите сделанный как будто не руками и кое-как установленный разъем, большие шансы, что и защиты там нет", — рассказал сотрудник мастерской.

К возгоранию электросамоката может также привести чип-тюнинг, который предлагают некоторые мастера. Как правило, к перепрошивке прибегают, что увеличить мощность двигателя. А это и вызывает перегрев аккумулятора.

В мастерской посоветовали владельцам электросамокатов в целях безопасности не ставить свои транспортные средства на зарядку в жилой комнате ночью. При необходимости это лучше делать на кухне или на балконе.

Эксперты, опрошенные РЕН ТВ, рекомендуют вообще не хранить электросамокаты в квартирах.

Другая проблема, связанная со средствами индивидуальной мобильности — многочисленные ЧП на дорогах и в пешеходных зонах. Так, 17 апреля в Уфе 11-летний мальчик на электросамокате столкнулся с Mazda СХ-7 и попал в больницу с травмами, сообщает "АиФ Уфа".

Тремя днями ранее также в Башкирии, на это раз в городе Салават мусоровоз сбил ребенка на самокате, который переезжал проезжую часть. Мальчик отделался испугом, сообщает "Башинформ".

В Калининграде суд приговорил к 150 часам обязательных работ мужчину, повторно задержанного за пьяную езду на электросамокате, передает BalticNews.

"Человек на электросамокате, передвигающийся со скоростью 40 километров в час, при падении ударится об асфальт с той же силой, как если бы упал с семиметровой высоты. Если скорость в районе 60 километров в час, он получит такие же травмы, как если бы упал с четвертого этажа", — рассказал ранее эксперт рабочей группы при правительстве РФ по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Его слова приводит "Росбалт".

По словам Попова, главная опасность электросамокатов заключается в том, что маленький размер колес при высокой скорости значительно сокращает возможность маневрировать.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в конце марте заявил, что в России должна появиться система штрафов для водителей электросамокатов. По его словам, это "давно назревший вопрос", требующий срочного решения, сообщает радио Sputnik.