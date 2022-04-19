В России разработают спутниковую связь для беспилотников

По его словам, в настоящее время имеются беспилотные маршруты с расстоянием от 80 до 150 километров, тогда как антенный комплекс обеспечивает связь с беспилотником от 20 до 50 километров, в связи с чем «в середине маршрута есть окно от 10 до 50 километров и даже более, когда наземного радиоканала недостаточно для того, чтобы обеспечить связь».