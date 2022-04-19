В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

В России разработают спутниковую связь для беспилотников

Lenta.ru

В России разработают спутниковую связь для транспортных беспилотников в отдаленных регионах. Об этом сообщил ТАСС глава Сибирского отделения Фонда перспективных исследований (ФПИ) Владислав Сычков.

В России разработают спутниковую связь для беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время имеются беспилотные маршруты с расстоянием от 80 до 150 километров, тогда как антенный комплекс обеспечивает связь с беспилотником от 20 до 50 километров, в связи с чем «в середине маршрута есть окно от 10 до 50 километров и даже более, когда наземного радиоканала недостаточно для того, чтобы обеспечить связь».

«Например, сейчас в ФПИ поставлен аванпроект, который направлен на обоснование перспективных видов спутниковой связи для того, чтобы как раз закрывать ту часть маршрута беспилотного воздушного судна, который сейчас закрыть физически нечем», — сказал Сычков.

В январе исполнительный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что проект роботизированной платформы «Маркер», работы по которому велись при поддержке ФПИ, защищен.

Наука и техника,Технологии,Фонд перспективных исследований,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители