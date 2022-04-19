Ученые МГУ исследовали мощнейший гамма-всплеск во Вселенной

Один из крупнейших (шестой по мощности) гамма-всплесков, GRB 190530A, был зафиксирован гамма-обсерваторией Fermi, и теперь международный коллектив, в который вошли и сотрудники Московского университета, изучает его характеристики.

«Настоящее многоканальное или многоволновое исследование гигантских взрывов Вселенной возможно и наиболее эффективно только в том случае, если взрыв локализован с оптической точностью! Крупнейшие телескопы мира обладают очень маленьким полем зрения, и если всплеск не локализован, то он как бы потерян для науки», — рассказывает профессор, заведующий лабораторией космического мониторинга ГАИШ МГУ Владимир Липунов , под руководством которого к координаты источника всплеска были определены благодаря работе Глобальной сети МАСТЕР.

Ранее Международная группа астрономов сумела найти самый далекий астрономический объект: это галактика, получившая обозначение HD1, она находится на расстоянии около 13,5 млрд световых лет от Земли и смогла сформировать свои первые звезды с поразительной быстротой. Эти звезды принадлежат к поколению самых первых звезд во Вселенной, которые до сих пор еще не наблюдались непосредственным образом. К тому же HD1 в своем центре может содержать самую первую сверхмассивную черную дыру, масса которой примерно в 100 млн раз превышает массу Солнца. Этому открытию посвящены сразу две статьи, которые можно прочесть на сайте электронных препринтов, они также публикуются в Astrophysical Journal и в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.