Топ-6 самых больших телескопов в мире

Телескопы появились еще четыре сотни лет назад, когда голландский мастер по производству очков Иоанн Липперсгей попытался зарегистрировать патент на инструмент, предназначенный для «изучения далеких предметов так, будто бы они близко». Если бы ремесленник застал наше время, то он наверняка не поверил бы своим глазам: за несколько веков научного прогресса технологии совершили немыслимый скачок вперёд. В том числе и телескопы. В сегодняшней подборке Rambler — самые большие телескопы на планете и их достижения.

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Солнечный телескоп Дэниела К. Иноуэ

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Этот телескоп, названный в честь известного гавайского сенатора, погибшего в 2012 году, считается самым большим солнечным телескопом в мире. Он расположен на вершине вулкана Халеакала, чья высота достигает 3 055 метров. В 2020 году при помощи этого телескопа удалось сделать снимки бушующей поверхности Солнца в самом высоком качестве за всю историю исследований звезды.

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Космический телескоп Джеймса Уэбба

Запущенный в прошлом году революционный аппарат призван стать преемником космического телескопа «Хаббл». На данный момент он является самым большим и самым мощным телескопом, когда-либо запущенным в космос. Назван в честь Джеймса Э. Уэбба: администратора NASA, сыгравшего важную роль в американской космической программе «Аполлон», в результате которой астронавты впервые высадились на Луну.

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Большой южноафриканский телескоп

Самый большой оптический телескоп в южном полушарии и один из претендентов на звание крупнейшего телескопа на планете. Более того, его месторасположение считается одной из самых темных обсерваторий в мире. Локация Большого южноафриканского телескопа позволяет астрономам изучать небесные тела, которые физически невозможно засечь в северном полушарии. Эта особенность помогла ученым запечатлеть один из мощнейших взрывов во вселенной — согласно расчетам, вспышка была в 570 млрд. раз ярче солнечного света.

SALT

Телескоп Хобби — Эберли

Телескоп, расположенный в техасской обсерватории Мак-Доналд, также входит в число самых больших на планете. В 2012 году он помог измерить массу колоссальной черной дыры в созвездии Персея на расстоянии 220 млн. световых лет от Земли.

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Кек I и Кек II

Телескопам-близнецам из обсерватории Кека, расположенной на вершине вулкана Мауна-Кеа, принадлежал совместный рекорд: в 1993 и 1996 году дуэт держал титул крупнейших телескопов в мире. Впрочем, даже сейчас они остаются крайне продвинутыми. Спектрометр DEIMOS позволяет им уловить излучение более 130 галактик за один снимок.

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Большой Канарский телескоп

Большой Канарский телескоп — самый большой телескоп на Земле из всех, что используют одну апертуру. Он установлен в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Пальма, откуда астрономы смогли сделать снимок галактики UGC0180. 500 млн. световых лет от планеты — это не шутки.