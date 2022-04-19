Ученые предупредили об опасности трансляции координат Земли в космос

Британские ученые, сотрудники Института будущего человечества (FHI) предупредили об опасности трансляции в открытый космос координат Земли. Получение такой информации может спровоцировать инопланетян на нападение на нашу планету, считают они. Об этом пишет газета The Daily Mail.

Фото: NASA NASA

Как отмечается, специалисты NASA планируют транслировать координаты Земли в открытый космос в рамках проекта «Маяк в Галактике». Дата трансляции пока не выбрана, запустить ее планируется с радиотелескопа FAST в Китае и телескопа ATA в Калифорнии.

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Записанное сообщение ориентировано на потенциально имеющиеся в нашей галактике инопланетные цивилизации. Цель миссии – налаживание возможного контакта. Наряду с координатами Земли в сообщении содержатся математические и физические концепции для поиска взаимно понятного способа общения, координаты нашей Солнечной системы, кроме того, указывается биохимический состав жизни на Земле.

Старший научный сотрудник FHI Андерс Сэндберг считает, что, хотя вероятность того, что это сообщение достигнет инопланетных цивилизаций, мала, последствия этого настолько велики, что «нужно отнестись к этому со всей серьезностью».

«Фактор веселья», который сопровождает поиск инопланетного разума, означает, что «многие люди просто отказываются воспринимать серьезно все, что связано с этой темой. А это печально, так как это очень важная тема», – полагает ученый.

Учитывая все сложности передачи данных на такие огромные расстояния, сообщение, полученное даже очень развитой цивилизацией, может дойти в весьма урезанном виде, добавил Сэндберг.

По словам его коллеги, правильно было бы провести общественные дискуссии на эту тему, прежде чем отправлять что-то инопланетянам.

«Риски невелики, но их слабо понимают и пока плохо с ними разбираются», – сказал специалист.

Напомним, что это не первая попытка передать данные о Земле за пределы галактики. В начале 70-х на космических зондах Pioneer 10 и Pioneer 11 были отправлены идентичные пластины с изображением человека, информацией о Земле и Солнечной системе. В 1974-м в Пуэрто-Рико из обсерватории Аресибо был послан радиосигнал с информацией о Солнечной системе, человечестве и самой обсерватории (Послание Аресибо). В 1977 году информация о нашей планете в виде позолоченных табличек была прикреплена к космическим аппаратам Voyager 1 и Voyager 2. На пластинках было записано в том числе около 30 музыкальных произведений – классическая музыка, джаз, а также приветствие генсека ООН Курта Вальдхайма.