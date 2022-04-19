РФ начнет выпускать детали для перешедших в ее пользование Boeing

Минпромторг планирует запустить в России производство деталей для иностранных самолетов, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus. Для этого ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные о количестве требуемых запчастей. Это следует из письма замглавы ведомства Олега Бочарова заместителю министра транспорта Игорю Чалику.

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«Сейчас предприятия российского авиапрома не занимаются разработкой и производством иностранных самолетов. Соответственно, компетенции в изготовлении систем, комплектующих, деталей и сборочных единиц, а также расходных материалов для техобслуживания и ремонта иностранных самолетов у российской авиапромышленности отсутствуют», — передают слова Бочарова в письме «Известия». Собрать данные по требуемым запчастям нужно для оценки возможности производства таких деталей и расходников в РФ. Оценку проведет Минпромторг совместно с Агентством по технологическому развитию, уточняется в документе.

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Решение Минпромторга поддерживают российские авиаремонтные предприятия, на плечи которых легла обязанность по ремонту и обслуживанию иностранных лайнеров. «После каждых 700 часов налета лайнера требуется замена масляного фильтра. Где его взять — большой вопрос. Конечно, у эксплуатантов есть свои запасы <…> Но надолго ли их хватит? Ближайшие два-три года Россия будет в любом случае закупать эти расходные материалы по серым схемам», считает заместитель технического директора провайдера техобслуживания «Тулпар Техник» Марат Нигматуллин. По его мнению, сейчас Минпромторгу следовало бы в первую очередь собрать перечень необходимых расходных материалов для лайнеров.