Глава NASA призвал мир отказаться от противоспутникового оружия

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ) Билл Нельсон призвал страны мира присоединиться к США в отказе от испытаний противоспутникового оружия. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте ведомства.
"Нет сомнений, что полеты человека в космос и будущее космической среды несовместимы с разрушительными испытаниями противоспутниковых ракет прямого взлета. Действия вице-президента [США Камалы] Харрис и администрации [президента США Джо] Байдена по устранению этих угроз и снижению рисков являются важным шагом на пути к созданию безопасной и устойчивой космической среды как сейчас, так и в будущем. Я призываю мир присоединиться к нам в принятии этого важного обязательства", - указал Нельсон.
Как заявила в понедельник вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним. Она также отметила, что США "будут работать с другими странами, чтобы установить это в качестве новой нормы ответственного поведения в космосе".