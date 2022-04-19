Глава NASA призвал мир отказаться от противоспутникового оружия

"Нет сомнений, что полеты человека в космос и будущее космической среды несовместимы с разрушительными испытаниями противоспутниковых ракет прямого взлета. Действия вице-президента [США Камалы] Харрис и администрации [президента США Джо] Байдена по устранению этих угроз и снижению рисков являются важным шагом на пути к созданию безопасной и устойчивой космической среды как сейчас, так и в будущем. Я призываю мир присоединиться к нам в принятии этого важного обязательства", - указал Нельсон.