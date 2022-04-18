Google опроверг "рассекречивание" российских военных объектов

Компания Google опровергла сообщения о внесении изменений в работу сервиса Google Maps, которые позволили наблюдать военные и стратегические объекты России в максимальном разрешении.

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«Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России», - заявил ТАСС представитель компании.

Ранее несколько СМИ и телеграм-каналов сообщили, что сервис Google Maps снял гриф секретности с военных и стратегических объектов России, у пользователей появилась возможность рассмотреть их с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

На спутниковых снимках заметили крейсер «Адмирал Кузнецов», хранилище ядерных боеприпасов в Мурманской области, истребитель 5-го поколения Су-57, пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты и авиабазу под Курском.

Издание Daily Storm отмечало, что военные объекты в других странах по-прежнему оставались размытыми.