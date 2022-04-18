Из поисковой выдачи «Яндекса» и Mail.ru удалили Instagram и Facebook

Из поисковой выдачи «Яндекса» и Mail.ru удалили официальные сайты Instagram и Facebook (запрещены в России, принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta).

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При введении запросов Instagram и Facebook в «Яндексе» в поисковой выдаче появляется ссылка на приложение в Google Play, статья о соцсети в «Википедии» и предложения о скачивании файла приложения для Android со сторонних сервисов, передает ТАСС. Такая же картина наблюдается в поиске Mail.ru, принадлежащем группе VK.

Также поисковики «Яндекса» и Mail.ru удалили официальный сайт соцсети Twitter, заблокированной Роскомнадзором 4 марта.

Ранее из поиска «Яндекса» пропали признанные СМИ-иноагентами и заблокированные на территории РФ издания «Медуза», Медиазона», «Настоящее время» и другие.

В пресс-службах VK и «Яндекса» сообщили, что компании действуют в соответствии с законодательством и требованиями Роскомнадзора. Ссылки пропадают из поисковой выдачи, если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.