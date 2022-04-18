Топ-10 слов, которые не стоит искать в Google

Благодаря погружениям в «кроличьи норы» на Wikipedia и Google можно найти немало интересной информации… А также некоторые вещи, которые хочется навсегда стереть из памяти. Истории реальных преступлений, крипипасты, жуткие и просто странные изображения. В подборке Rambler — 10 слов, которые лучше никогда не вбивать в поисковик Google.

Фото: Reuters Reuters

Трипофобия

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Пожалуй, один из самых известных «проклятых» запросов в поисковиках вне зависимости от языка — это трипофобия. Боязнь множества маленьких отверстий на какой-либо поверхности. Люди, страдающие трипофобией, могут испытать острый дискомфорт от безобидных фотографий семян лотоса, ягод клубники или даже пузырьков от пены для ванн. Правда, Google в ответ на этот запрос обычно выдает гораздо менее приятные картинки.

Жесть

Если вы вдруг захотите отыскать в Сети фото или информацию о тонких стальных пластинах, то лучше сразу вбивать в поиск «жесть железо». В противном случае вы гарантированно получите совсем другую «жесть», во всех красках снятую на мобильный телефон без малейшей цензуры.

Принц Альберт

Под именем принца Альберта скрывается не только супруг королевы Виктории, но и популярная разновидность мужского интимного пирсинга, для которого прокалывают головку полового члена. И это не просто совпадение. Согласно развенчанной городской легенде, создателем одноименного украшения был именно принц Альберт — при помощи пирсинга он якобы скрывал размеры собственного достоинства под одеждой.

Лоскут

Любителям всяческой вышивки тоже стоит быть осторожными. В поисках милых дизайнов для заплаток или лоскутных одеял можно легко наткнуться на фотографии операций по пересадке кожи. Первый же результат запроса в Google — это фото стоматологической процедуры на десне.

Перламутровые

Одно время этот запрос был крайне популярным мемом на просторах Рунета. Все из-за того, что Google воспринимает слово «перламутровый» во множественном числе как часть медицинского термина «перламутровые папулы». Так называется кожное заболевание, вызывающее мелкие бородавки (в том числе на гениталиях). Сами по себе они совершенно безвредны и не являются симптомом венерической болезни, но приятного все равно мало.

Красный конструктор

Попытка найти красные детали для детской игрушки выводит на кадры из российского фильма «Конструктор красного цвета» 1993 года. Хоррор, где использованы реальные кадры реабилитации сиамских близнецов и съемки операций по пересадке пальцев ног на руки. Если верить режиссеру картины, на одном из показов фильма нескольких зрителей стошнило прямо в кинозале.

Моллюск

В логике алгоритмов Google это слово вдвойне проклято. Вместо улиток, осьминогов или устриц поисковик выдает сразу два неприятных результата: сначала моллюска вида гуидак, внешне похожего на мужской член, а после него — кожную сыпь, вызванную вирусом под названием контагиозный моллюск.

Фурнье

Французский врач Жан Альфред Фурнье — одна из важнейших фигур в современной венерологии. Он впервые описал так называемую гангрену Фурнье, поражающую мужские половые органы. Так что Google в ответ на этот запрос выдает красочные фотографии симптомов заражения, даже если вы искали кого-то из однофамильцев врача.

Degloving

Этот англоязычный термин обозначает травмы, в результате которых кожа буквально слезает с человеческого тела, как перчатка — отсюда и название. Даже описание звучит мерзко, а фотографии лучше вообще не смотреть, если вы не студент медицинского факультета.

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