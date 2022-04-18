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33 минуты назад

Раскрыто влияние излучения телефона на рак мозга

Lenta.ru

Ученые опровергли связь между использованием смартфона и повышенным риском развития рака мозга. Исследование было опубликовано в журнале Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

Раскрыто влияние излучения телефона на рак мозга
Фото: ТАССТАСС

В ходе научной работы авторы раскрыли случаи возникновения рака у пациентов в период с 1975 по 1992 год. Также специалисты проанализировали период с 1995 по 2008 год, в котором увеличились случаи диагностирования онкологических заболеваний. Ученые подчеркнули, что излучение от смартфона напрямую не влияет на образование опухоли. «Мы можем быть уверены, что сотовые телефоны не вызывают рак мозга», — подчеркнул автор исследования доктор Джессика Джонс (Jessica Jones).

Специалисты проанализировали состояние здоровья около миллиона женщин в Великобритании. Исследование показало, что у пользователей телефонов нет повышенного риска развития опухолей головного мозга. «Использование смартфона в обычных условиях не увеличивает риск возникновения опухоли головного мозга», — рассказала соавтор исследования Кирстин Пири (Kirstin Pirie). Медики связали повышенные риск развития опухолей с плохой экологией, загрязненными продуктами и лишним весом.

Однако в выводах исследования говорится, что результаты научной работы могут быть ограничены. Специалисты изучали случаи, когда пациенты пользовались смартфоном не очень часто — лишь 18 процентов участников исследования разговаривали по телефону 30 минут в день или более. Ученые подытожили, что те, кто использует свой девайс умеренно, уменьшают воздействия радиочастотных волн на организм.

Ранее кандидат медицинских наук, уролог-андролог Сергей Фесенко заявил, что носимый в кармане смартфон не может вызвать у мужчин бесплодие. Специалист отметил, что современная техника не влияет на мужские фертильность и потенцию.

Наука и техника,Джессика Джонс,
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