В прошлом году российский видеохостинг Rutube начал полномасштабный перезапуск, призванный сделать платформу более привлекательной как для контент-мейкеров, так и для обычных пользователей. Мы подготовили инструкцию по загрузке видео на Rutube.
Фото: ТАССТАСС
Как создать канал на Rutube
Для создания собственного канала на Rutube не нужно проходить отдельную процедуру: он создается автоматически, когда вы регистрируете учетную запись на сайте. Просто следуйте нашей инструкции по регистрации аккаунта.
Как загружать видео на Rutube
- На странице Rutube нажмите на кнопку «Войти» в правом верхнем углу экрана. Введите необходимые данные учетной записи: либо электронную почту и пароль, либо номер телефона.
- После того, как вы войдете в аккаунт, нажмите на кнопку профиля. В правой части страницы появится небольшое меню — выберите пункт «Мой канал».
- Затем откроется страница канала. Нажмите на «Управлять видео», чтобы перейти в Студию Rutube.
- В окне Студии нажмите на «Загрузить видео».
- Наконец, перетащите файл видео в окно для загрузки или нажмите на кнопку, чтобы выбрать нужные ролики на вашем компьютере.