В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
59 минут назад

Как загружать видео на Rutube

Мария Иванова

В прошлом году российский видеохостинг Rutube начал полномасштабный перезапуск, призванный сделать платформу более привлекательной как для контент-мейкеров, так и для обычных пользователей. Мы подготовили инструкцию по загрузке видео на Rutube.

Как загружать видео на Rutube
Фото: ТАССТАСС

Как создать канал на Rutube

Для создания собственного канала на Rutube не нужно проходить отдельную процедуру: он создается автоматически, когда вы регистрируете учетную запись на сайте. Просто следуйте нашей инструкции по регистрации аккаунта.

Как загружать видео на Rutube

  • На странице Rutube нажмите на кнопку «Войти» в правом верхнем углу экрана. Введите необходимые данные учетной записи: либо электронную почту и пароль, либо номер телефона.
Скриншот
  • После того, как вы войдете в аккаунт, нажмите на кнопку профиля. В правой части страницы появится небольшое меню — выберите пункт «Мой канал».
Скриншот
  • Затем откроется страница канала. Нажмите на «Управлять видео», чтобы перейти в Студию Rutube.
Скриншот
  • В окне Студии нажмите на «Загрузить видео».
Скриншот
  • Наконец, перетащите файл видео в окно для загрузки или нажмите на кнопку, чтобы выбрать нужные ролики на вашем компьютере.
Скриншот
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители