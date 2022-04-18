В "Роскосмосе" опровергли перенос запуска первого высокоорбитального "Глонасса"

"Сообщения СМИ о переносе на три года сроков запуска навигационных космических аппаратов высокоорбитальной группировки ГЛОНАСС, так называемые спутники "Глонасс-ВКК", не соответствуют действительности. В предыдущие годы в прессе проходила информация, что развертывание группировки планируется в 2026-2027 годах. Однако это были предварительные проработки. Отсылка к более старым срокам — на совести корреспондентов", - заявил Струговец.