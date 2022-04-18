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1 час назад

В "Роскосмосе" опровергли перенос запуска первого высокоорбитального "Глонасса"

Газета.Ruиещё 2

В "Роскосмосе" опровергли сообщения о переносе запуска первого высокоорбитального спутника ГЛОНАСС, он будет запущен в утвержденные в 2021 году сроки. Об этом в Telegram-канале заявил глава пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.

В "Роскосмосе" опровергли перенос запуска первого высокоорбитального "Глонасса"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Сообщения СМИ о переносе на три года сроков запуска навигационных космических аппаратов высокоорбитальной группировки ГЛОНАСС, так называемые спутники "Глонасс-ВКК", не соответствуют действительности. В предыдущие годы в прессе проходила информация, что развертывание группировки планируется в 2026-2027 годах. Однако это были предварительные проработки. Отсылка к более старым срокам — на совести корреспондентов", - заявил Струговец.

Ранее о том, что первый из шести аппаратов дополнительного высокоорбитального сегмента спутниковой группировки ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту в 2028 году, сообщил начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Иван Ревнивых.

"Заявленные в интервью начальника отдела по использованию системы ГЛОНАСС Департамента навигационных космических систем госкорпорации "Роскосмос" Иваном Ревнивых сроки соответствуют утвержденным и действующим программным документам, принятым в 2021 году. Речь идет о создании совершенно нового дополнения к действующей орбитальной группировке ГЛОНАСС, которая будет создана на другой орбите и позволит повысить точность определения местоположения до сантиметровой", - добавил Струговец.

К 2030 году "Роскосмос" запланировал запуск минимум 18 спутников "Глонасс-К2" нового поколения российской ГЛОНАСС. По словам Ревнивых, в следующие три года планируется заменить действующие "Глонасс-М" на "Глонасс-К", благодаря чему точность навигационного обеспечения гражданских потребителей существенно повысится.

Наука и техника,Роскосмос,
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