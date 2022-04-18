Spotify удалили из App Store и Google Play в России

В начале марта популярный музыкальный потоковый сервис запретил пользователям из России продлевать Premium-подписку, а затем огранил доступ по учетной записи. Позднее компания опубликовала заявление о том, что решила приостановить свою деятельность в России. Теперь же приложение стримингового сервиса нельзя скачать.

Ранее стало известно, что приложение ЮMoney пропало из Google Play. Теперь пользовали Android не могут его скачать и обновить. Однако в компании уточнили, что уже установленное приложение работает как обычно, все операции доступны. Те, кто не успел установить приложение, могут это сделать через официальный сайт компании.