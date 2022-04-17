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6 минут назад

Рогозин: Европа сама пострадает от санкций против Роскосмоса

Деловая газета "Взгляд"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Европа в итоге сама пострадает от инициированных ею санкций против Роскосмоса больше, чем российская корпорация, и подчеркнул, что после периода ограничений наступит период восстановления отношений, но Западу договариваться придется уже на российских условиях.

Рогозин: Европа сама пострадает от санкций против Роскосмоса
Фото: ReutersReuters

«Уверен, что в той или иной форме сотрудничество восстановится, но оно восстановится уже с другими акцентами. Потому что мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или, по крайней мере, нейтральную. И когда пыль осядет, те, кто вводили санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях», – сказал Рогозин в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что санкции – это пушка, которая стреляет в две стороны.

«В кого больше попадет снарядов? С моей точки зрения, Европа, которая инициировала эти санкции, пострадает больше, чем Роскосмос», – подчеркнул Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос в ответ на решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в российских лунных программах снимет их приборы с российских аппаратов.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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