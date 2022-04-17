Рогозин: Европа сама пострадает от санкций против Роскосмоса

«Уверен, что в той или иной форме сотрудничество восстановится, но оно восстановится уже с другими акцентами. Потому что мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или, по крайней мере, нейтральную. И когда пыль осядет, те, кто вводили санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях», – сказал Рогозин в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, сообщает РИА «Новости».