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26 минут назад

Последнее обновление Windows сломало браузеры

Свободная пресса

Популярные браузеры перестали запускаться после выхода последнего обновления для Windows 10 и 11. У многих владельцев ПК при попытке открыть браузеры Chrome, Edge и Firefox стала появляться ошибка «Не удалось правильно запустить приложение (0xc0000022)».

Стало известно об опасном для браузеров обновлении Windows
Фото: ТАССТАСС

«Обновления Windows в последнее время были довольно надежными и стабильными, с меньшим количеством сообщений о серьезных проблемах», сообщает Лента.ру.

Журналисты издания проверили обновление для Windows 11 на редакционном компьютере и подтвердили наличие ошибки. В ходе изучения проблемы выяснилось, что нарушение работы и поломка могли быть вызваны ошибкой совместимости.

Специалисты заявили, что после выхода апдейта Windows появилась проблема совместимости между актуальным обновлением и антивирусом ESET.

Ранее "СП" писала, что стало известно, как обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона.

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