В России запатентовали лунный экскаватор

«Речь идет о патенте. Когда берется патент, это не значит, что машина уже существует в железе, ее спроектировали и защищают интеллектуальную собственность, можно аккуратно предположить, что это будет разрабатываться к пилотируемой высадке на Луну, которая по текущим планам должна состояться где-то в 2035 году. Надо понять, что экскаватор будет делать на Луне. Сейчас первой задачей считается найти на Луне реголит, насыщенный водой, наличие воды доказали в 1976 году с помощью «Луны-24». Но понятно, что если мы хотим ее использовать для дыхания, для топлива, ее надо очень много, поэтому планируется миссия России, США, Индии (у Китая уже сейчас на Луне работает луноход), и одна из целей — найти регионы, богатые льдом, чтобы его можно было использовать. Но даже там, где лунного льда много в реголите, это много такое относительное, это льдина, поэтому нам придется сгребать много реголита и каким-то образом его перерабатывать, чтобы выделять из него водяной лед и, собственно, для этого, очевидно, нужен трактор, чтобы сгрести побольше реголита на некую перерабатывающую машину, которая будет отделять от него лед, а изо льда уже будем получать кислород и водород, кислородом можно дышать, водород плюс кислород — это отличное топливо».