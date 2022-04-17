В России запатентовали лунный экскаватор

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», входящая в состав Роскосмоса, запатентовала так называемую «инженерную луномашину», сообщает ТАСС. Агрегат предназначен для удаления крупных камней, также он может срезать элементы микрорельефа и разрыхлять грунт.
Согласно описанию, конструкция представляет собой каркас на который с одной стороны крепится экскаваторный ковш и бульдозерный отвал, а с другой — рыхлитель, стойки с поручнями и автономные портативные пульты. На площадке для оператора можно будет зафиксироваться при помощи специальных креплений для ботинок скафандра, упора под ранец и магнитного фиксатора.
Комментирует главный редактор медиа «Pro Космос» Александр Баулин:
Александр Баулин главный редактор медиа «Pro Космос»
«Речь идет о патенте. Когда берется патент, это не значит, что машина уже существует в железе, ее спроектировали и защищают интеллектуальную собственность, можно аккуратно предположить, что это будет разрабатываться к пилотируемой высадке на Луну, которая по текущим планам должна состояться где-то в 2035 году. Надо понять, что экскаватор будет делать на Луне. Сейчас первой задачей считается найти на Луне реголит, насыщенный водой, наличие воды доказали в 1976 году с помощью «Луны-24». Но понятно, что если мы хотим ее использовать для дыхания, для топлива, ее надо очень много, поэтому планируется миссия России, США, Индии (у Китая уже сейчас на Луне работает луноход), и одна из целей — найти регионы, богатые льдом, чтобы его можно было использовать. Но даже там, где лунного льда много в реголите, это много такое относительное, это льдина, поэтому нам придется сгребать много реголита и каким-то образом его перерабатывать, чтобы выделять из него водяной лед и, собственно, для этого, очевидно, нужен трактор, чтобы сгрести побольше реголита на некую перерабатывающую машину, которая будет отделять от него лед, а изо льда уже будем получать кислород и водород, кислородом можно дышать, водород плюс кислород — это отличное топливо».
Кроме того, для работы на Луне человеку требуется убежище от космической радиации, от которой на Земле нас защищает атмосфера планеты. Лунный экскаватор может оказаться незаменимым при такого рода работах.
Для того чтобы реализовать планы по освоению Луны на практике требуются колоссальные бюджетные вливания, в несколько раз превышающие текущий бюджет всех космических агентств вместе взятых. Эксперты говорят, что ни одной стране в мире не хватит собственных средств, это возможно сделать только общими усилиями нескольких государств.