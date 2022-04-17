Генетические банки семян спасут мир от продовольственного кризиса

Генетические семенные банки могут стать бесценным ресурсом, который защитит планету от продуктового кризиса в условиях глобального потепления и санкционных войн между разными странами. Об этом сообщает AgroXXI со ссылкой на The Guardian.

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Издание привело в качестве примера хранилище в Священной долине инков в Перу. Наибольшую его часть занимают семена такой важной для мира культуры как картофель, который ещё называют «вторым хлебом». Их коллекция признана уникальной. Там собрано около 2,3 тысячи сортов корнеплода из четырёх тысяч известных в мире, не считая 23 из более чем 200 диких.

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Помимо них, там также можно найти несколько сотен образцов для кукурузы, риса, хлопчатника, киноа и других популярных в Андах культур. Этот обширный материал имеет важное значение не только для спасения мира, но и сохранения наследия коренных народов из Латинской Америки.

Также нельзя не упомянуть Свалбардский глобальный банк семенных фондов в Норвегии, более знакомый нам как Хранилище судного дня. Это крупнейшая и известнейшая в мире из данных организаций. Она создана в 2008 году на Шпицбергене и на сегодня хранит 4,5 миллиона семян, большая часть из которых принадлежит пищевым культурам. Это место было выбрано благодаря тому, что там у семян есть возможность пережить большинство антропогенных или природных катастроф. Хранилище находится на одной из высоких гор в зоне вечной мерзлоты и состоит из трёх больших камер, расположенных в 120-метровых туннелях. Температура здесь никогда не поднимается выше -3.5°C, а особенность места позволяет избежать проблем из-за возможного подъёма уровня моря или повышения средней мировой температуры.

В Австралии есть сразу два подобных банка – зерновой и пастбищный. В отличие от того же норвежского хранилища, они регулярно используются учёными, а также частными компаниями и другими учреждениями. При этом они работают лишь два года, но собранные в них коллекции насчитывают более 100 лет. В частности, первое из хранилищ содержит материал для всех популярных в мире зерновых, включая пшеницу, кукурузу, ячмень, рожь, овёс, просо и сорго. Несмотря на название, там также есть сырьё для бобовых и масличных культур (сои, бобов мунг или азиатской фасоли, коровьего и обычного гороха и ряда других). Всего там представлено 150 тысяч видов семян. Второе хранилище насчитывает около 84 тысяч типов семян более чем двух тысяч пастбищных растений, например, люцерны, мятлика, белого и подземного клевера и прочих.

Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием нашу страну. Здесь есть самая разнообразная в мире коллекция на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР) в Санкт-Петербурге. В ней хранятся миллионы тонн семян 250 таких важнейших и просто популярных культур как пшеница, рис, фасоль, соя, рапс, арбуз и многих других.

Кроме того, в 1976 году вуз создал копию своего хранилища в Гулькевичском районе Краснодарского края. Она не так обширна, но в целом в ней есть такие же выше названные виды. Всего сейчас в различных странах мира насчитывается около 1,7 тысячи подобных организаций. Это, в частности, на 300 больше чем 10 лет назад, а в прошлом веке их количество и вовсе было ничтожно. Сегодня же в них хранятся обширные коллекции материала, имеющие важное значение для сохранения сельхозкультур и научных исследований, например, в том же сельском хозяйстве. В некоторых есть посевной материал для конкретных местных культур, в других встречаются важные для всего мира коллекции.