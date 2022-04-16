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20 минут назад

Приложение ЮMoney исчезло из Google Play

Майк Габриелян

Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play. Пользователей просят не обновлять старые версии. Об этом компания ЮMoney сообщила в своем Telegram-канале.

Приложение ЮMoney исчезло из Google Play
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приложение ЮMoney исчезло из Google Play: причин для волнения нет», - говорится в заявлении.

В компании заявили, что пользователи Android не могут скачать и обновить мобильное приложение в американском магазине приложений.

«Не удаляйте уже установленное приложение — оно работает как обычно, все операции доступны», - отметили в компании.

Накануне был запущен российский магазин приложений для пользователей Android под названием RuMarket.

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