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1 час назад

Исследователи доказали связь мозга с микробиотой кишечника

runews24.ru

Учёные из института Пастера в ходе исследования выявили связь между мозгом и микробиотой кишечника. Оказалось, что нейроны гипоталамуса обнаруживают изменения в активности бактерий. А затем адаптируют к этим изменениям аппетит и температуру тела.

Исследователи доказали связь мозга с микробиотой кишечника
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Учёные давно обратили внимание на рецептор NOD2, находящийся внутри большинства иммунных клеток. Он определяет наличие муропептидов, являющихся строительным материалом клеточной стенки бактерий. Также ранее было установлено, что варианты гена, кодирующего рецептор NOD2, связаны с нарушениями пищеварения.

Этих данных ранее было недостаточно, чтобы выявить прямую связь между активностью нейронов мозга и активностью бактерий в кишечнике. Получить более серьёзные доказательства существования такой связи удалось в новом исследовании, основанном на визуализации процессов, происходящих в мозге.

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