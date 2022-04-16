Под собором Нотр-Дам обнаружены древние гробницы и статуи

Во время раскопок под Собором Парижской Богоматери археологи обнаружили множество древних статуй, гробниц и фрагменты оригинальной ограды, относящиеся к XIII веку. Также в центре сгоревшего памятника средневековой архитектуры под полом был обнаружен свинцовый саркофаг в форме тела.