Под собором Нотр-Дам обнаружены древние гробницы и статуи

Во время раскопок под Собором Парижской Богоматери археологи обнаружили множество древних статуй, гробниц и фрагменты оригинальной ограды, относящиеся к XIII веку. Также в центре сгоревшего памятника средневековой архитектуры под полом был обнаружен свинцовый саркофаг в форме тела.
Одной из самых необычных находок оказалась неповрежденная каменная скульптура головы мужчины, предположительно Иисуса.
Находка была сделана 14 апреля сотрудниками Национального археологического института Франции, проводившими «профилактические раскопки» перед установкой лесов для реконструкции шпиля сгоревшего собора.