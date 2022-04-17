SpaceX запустила ракету со спутником для нужд разведки США

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США . Трансляция пуска со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния ведется на сайте компании.

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-85 состоялся в 09:13 по времени восточного побережья США (16:13 мск). Ожидается, что спустя приблизительно восемь минут после старта первая ступень носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку, расположенную на космодроме.