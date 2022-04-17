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6 часов назад

SpaceX запустила ракету со спутником для нужд разведки США

ТАССиещё 8

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция пуска со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния ведется на сайте компании.

SpaceX запустила ракету со спутником для нужд разведки США
Фото: ReutersReuters

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-85 состоялся в 09:13 по времени восточного побережья США (16:13 мск). Ожидается, что спустя приблизительно восемь минут после старта первая ступень носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку, расположенную на космодроме.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание разведывательного спутника не раскрываются.

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