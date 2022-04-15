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57 минут назад

Приложение Альфа-Банка удалили из Google Play

Вероника Полынина

Google удалил приложение Альфа-Банка из магазина Google Play из-за санкций, сообщили в банке.

Приложение Альфа-Банка удалили из Google Play
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее приложение Альфа-Банка исчезло из App Store.

В банке заверили, что приложение на Android работает как обычно, а пользователи смогут скачивать и обновлять его с помощью кнопки на официальном сайте Альфа-Банка.

Утром в пятницу стало известно, что Apple убрала приложение Альфа-Банка из App Store.

В банке сообщили, что последняя версия приложения «продолжит работать быстро и надежно».

С проблемами могут столкнуться те, кто удалил приложение и теперь хочет установить его на другой телефон.

В Альфа-Банке посоветовали пользоваться интернет-банком, в котором есть все те же функции, что и в приложении.

Наука и техника,Альфа-банк,Google,Apple,
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