Приложение Альфа-Банка удалили из Google Play

Google удалил приложение Альфа-Банка из магазина Google Play из-за санкций, сообщили в банке.

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Ранее приложение Альфа-Банка исчезло из App Store.

В банке заверили, что приложение на Android работает как обычно, а пользователи смогут скачивать и обновлять его с помощью кнопки на официальном сайте Альфа-Банка.

Утром в пятницу стало известно, что Apple убрала приложение Альфа-Банка из App Store.

В банке сообщили, что последняя версия приложения «продолжит работать быстро и надежно».

С проблемами могут столкнуться те, кто удалил приложение и теперь хочет установить его на другой телефон.