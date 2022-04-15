Boeing в мае запустит капсулу Starliner к космической станции

Boeing планирует запустить капсулу Starliner без экипажа с мыса Канаверал в мае, объявила компания в четверг.
Полет космического корабля CST-100 Starliner станет частью второго орбитального летного испытания-2 (OFT-2) компании Boeing без экипажа. Миссю планируется запустить со стартового комплекса 41 космодрома на мысе Канаверал 19 мая в 23:54 по Гринвичу.
Это произойдет после того, как компания отменила две предыдущие попытки в августе и октябре прошлого года из-за продолжающихся расследований технических проблем. Компания Boeing заявила, что последняя попытка была отложена, поскольку представители космической отрасли продолжают выяснять, что стало причиной утечки влаги в служебный модуль капсулы во время запланированного запуска в августе 2021 года.
Во вторник, 3 мая, в 16 часов НАСА и Boeing проведут совместный брифинг для прессы, чтобы обсудить предстоящую миссию и представить обновленную информацию о готовности космического корабля.