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2 часа назад

Boeing готовится запустить капсулу Starliner к космической станции в мае

AstroNews

Boeing планирует запустить капсулу Starliner без экипажа с мыса Канаверал в мае, объявила компания в четверг.

Boeing в мае запустит капсулу Starliner к космической станции
Фото: Boeing Boeing

Полет космического корабля CST-100 Starliner станет частью второго орбитального летного испытания-2 (OFT-2) компании Boeing без экипажа. Миссю планируется запустить со стартового комплекса 41 космодрома на мысе Канаверал 19 мая в 23:54 по Гринвичу.

Это произойдет после того, как компания отменила две предыдущие попытки в августе и октябре прошлого года из-за продолжающихся расследований технических проблем. Компания Boeing заявила, что последняя попытка была отложена, поскольку представители космической отрасли продолжают выяснять, что стало причиной утечки влаги в служебный модуль капсулы во время запланированного запуска в августе 2021 года.

Во вторник, 3 мая, в 16 часов НАСА и Boeing проведут совместный брифинг для прессы, чтобы обсудить предстоящую миссию и представить обновленную информацию о готовности космического корабля.

Наука и техника,Boeing,NASA,
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