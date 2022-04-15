Растения влияли на глобальную температуру Земли последние 10 тысяч лет

Американские ученые пришли к выводу, что растительный покров Земли способствовал повышению глобальной температуры на планете. Для этого исследователи добавили в классические климатические модели данные об ископаемой пыльце. Статья опубликована в журнале Science Advances.

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Многие модели, описывающие температуру атмосферы Земли со времен последнего ледникового периода, показывают ее постоянное увеличение. Другие данные указывают, что максимальная температура наблюдалась 6-9 тысяч лет назад. Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе предположи, что модели могут упускать из виду роль растений, изменявших концентрацию углекислого газа в атмосфере.

Ученые включили данные о пыльце в наиболее популярную климатическую модель системы Земли, чтобы учесть изменения растительности и их влияния на глобальную температуру. В начале голоцена, текущей геологической эпохи, начавшейся 12 тысяч лет назад, пустыня Сахара была покрыта растительным покровом. Хвойные и лиственные леса покрывали средние широты Северного полушария до самой Арктики. Согласно результатам исследования, это увеличение занимаемой растениями площади, произошедшее во время голоцена, повысило глобальную температуру Земли на 0,8 °C.

Понимание масштабов и времени изменения температуры в голоцене крайне важно, так как в этот период истории началось развитие земледелия и появление первых цивилизаций. Поэтому необходимо понимать, чем климат раннего и среднего голоцена отличался от современного.