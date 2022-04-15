Что будет, если Россию отключат от GPS

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в середине марта, что США рассматривают возможность отключения России от системы спутниковой навигации GPS. При этом Рогозин напомнил, что у РФ есть собственный аналог такой системы — ГЛОНАСС, к которой подключен каждый смартфон, передает РИА Новости.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости Артем Житенев/РИА Новости

Позже глава госкорпорации заявил в эфире Первого канала, что перекрыть России доступ к GPS сложно с технической точки зрения. По словам Рогозина, ее орбитальная группировка не может выборочно отключаться в направлении нашей страны, сообщает радио Sputnik.

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Издание Autonews разбиралось, к каким последствиям может привести отключение России от GPS, и насколько реальна такая ситуация.

Система GPS была разработана в Соединенных Штатах и запущена в 1978 году. Изначально она использовалась в оборонных и военных целях, но потом получила и гражданское применение, в частности, в автомобилях. Вся система представляет собой сеть из 32 спутников, находящихся на околоземной орбите.

Сейчас GPS применяется в огромном количестве устройств и сервисов, которыми мы пользуемся ежедневно. Это навигаторы, приложения для заказа такси и еды, каршеринг, фитнес-трекеры и прочее.

В случае отключения России от GPS последствия будут ощутимы, но не критичны, пишет издание. Как уже говорилось выше, перекрыть доступ к этой системе для целой страны технически сложно: у каждого спутника слишком большая зона покрытия. Однако теоретически возможно отключить 11 наземных станций GPS, расположенных в Калужской, Свердловской, Иркутской областях, Красноярском крае, на Камчатке и в других регионах РФ. Задача этих объектов — уточнять параметры для улучшения качества навигации. Если станции перестанут работать,точность спутниковой геодезии снизится, ухудшится позиционирование на устройствах.

Однако в России хорошо работает собственная спутниковая система ГЛОНАСС, отмечает Autonews. Принцип ее действия — такой же, как у GPS. Сеть ГЛОНАСС состоит из 24 спутников, которые движутся синхронно с Землей. С середины нулевых годов ГЛОНАСС используется не только в оборонных, но и в гражданских целях, а с 2017 года все пассажирские и грузовые автомобили, выпущенные в России или ввезенные на ее территорию, должны обязательно оснащаться устройствами вызова экстренных служб, подключенными к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Поддержка этой технологии есть почти в каждом смартфоне.