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53 минуты назад

Дату запуска «Луны-25» определят после испытаний

Lenta.ru

Дату запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» определят после испытаний оборудования. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Дату запуска «Луны-25» определят после испытаний
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Дата будет та, которая будет соответствовать технической готовности аппарата», — сообщил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» отметил, что в настоящий момент осталось провести повторные испытания доплеровского измерителя скорости и дальности, который необходим для мягкой посадки. Это позволит определить дату запуска.

Рогозин добавил, что станцию могут запустить раньше или позже даты, которую назвали в НПО имени Лавочкина.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что лунные аппараты получат российские научные приборы, которые заменят европейские аналоги.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена возобновить лунную программу.

Ранее в том же заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин сообщил, что станцию «Луна-25» запустят 22 августа.

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