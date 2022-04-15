Спрос на отечественные операционки в России вырос в 6 раз

ТАСС со ссылкой на российских разработчиков сообщил, что спрос на операционные системы отечественного производства вырос в стране в шесть раз.
«Мы наблюдаем резкий рост количества обращений со стороны государственных заказчиков — федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также госкорпораций и компаний с госучастием, которые попали под санкции. Они охотно тестируют отечественные операционные системы», — заявили разработчики.
Помимо этого, вырос спрос на российские офисные программы. Разработчики утверждают, что за последние 2,5 недели спрос на решения «МойОфис» вырос в шесть раз.
В марте Microsoft, разработчик операционной системы Windows, сообщила, что временно прекратит продавать товары и предоставлять услуги в России. Холдинг VK, например, лишился доступа к облачным офисным сервисам Microsoft.