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1 час назад

Спрос на отечественные операционки в России вырос в 6 раз

Ferra.ru

ТАСС со ссылкой на российских разработчиков сообщил, что спрос на операционные системы отечественного производства вырос в стране в шесть раз.

Спрос на отечественные операционки в России вырос в 6 раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы наблюдаем резкий рост количества обращений со стороны государственных заказчиков — федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также госкорпораций и компаний с госучастием, которые попали под санкции. Они охотно тестируют отечественные операционные системы», — заявили разработчики.

Помимо этого, вырос спрос на российские офисные программы. Разработчики утверждают, что за последние 2,5 недели спрос на решения «МойОфис» вырос в шесть раз.

В марте Microsoft, разработчик операционной системы Windows, сообщила, что временно прекратит продавать товары и предоставлять услуги в России. Холдинг VK, например, лишился доступа к облачным офисным сервисам Microsoft.

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