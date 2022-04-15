Как правильно почистить компьютерную мышку

Любой, кто подолгу работает за компьютером, наверняка сталкивался с подобной проблемой: от непрерывного использования мышка быстро загрязняется. От этого она не только становится неприятной на ощупь, но и теряет продуктивность, особенно если не ухаживать за периферией год или два. По вине грязи и скопившейся пыли колесико может прийти в негодность или начать «залипать».

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Чтобы этого не произошло, нужно всего лишь почистить девайс. Для этого не придется разбирать его на запчасти: мы подготовили краткую инструкцию по уходу за колесиком мыши.

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Что понадобится для чистки мыши

Тряпочка из микрофибры, липкий ролик для одежды, ватные палочки, зубочистки, обычная тканная тряпка и баллон со сжатым воздухом (он не обязателен, но поможет добраться до труднодоступных мест).

Также потребуется спирт, но перед тем, как обрабатывать им поверхность мыши, настоятельно рекомендуем изучить отзывы других пользователей о вашей модели в Сети. Некоторые обладают прорезиненным корпусом, а спирт может разъесть это покрытие.

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№1. Приведите в порядок коврик для мыши

Ставить только что почищенную мышку на грязный коврик будет неприятно, поэтому перед тем, как заняться колесиком, лучше заранее подготовить рабочее место. Чаще всего коврики состоят из двух слоев: сверху они покрыты тканью, а снизу отделаны резиной. Для очистки поверхности от пыли вполне подойдет обычный ролик для одежды.

Обратную же сторону коврика (и стол, на котором он лежит) можно продуть сжатым воздухом. Ролик тоже сработает, но не так эффективно.

№2. Почистьте дно мыши

В первую очередь, нужно позаботиться о мерах предосторожности, чтобы избежать короткого замыкания. Если у вас проводная мышь, отключите ее от компьютера, вытащив провод из системного блока. Если мышь беспроводная, то отключите адаптер и вытащите батарейки из корпуса мыши.

Затем переверните мышь. Промокните ватную палочку спиртом и пройдитесь по бороздкам, собравшим грязь. Будьте особенно аккуратны с ножками мыши: они могут отлепиться от корпуса. Для капитальной чистки их можно ненадолго отклеить, но если у вас нет сменных ножек, то лучше не рисковать.

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№3. Почистьте верхнюю часть мыши

Сначала протрите лицевую панель тряпочкой из микрофибры: это поможет избавиться от мелкой пыли и частичек грязи. Затем слегка промокните обычную тряпку спиртом и обработайте мышь, чтобы убрать следы жира и грязь, оставшуюся после микрофибры.

Наконец, пройдитесь по углублениям и бороздкам ватной палочкой, также смоченной в спирте. Постарайтесь не сильно давить на корпус: иначе можно случайно стереть декоративные рисунки или символы, отпечатанные на поверхности мыши. Более того, следите за тем, чтобы спирт не попадал внутрь конструкции через щели между клавишами.

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№4. Почистьте колесико мыши

Вопреки расхожему заблуждению, чистка колесика — не слишком долгая и не особо сложная задача. Однако она все же потребует осторожности.

Держите мышь под ярким источником света. Медленно прокрутите колесико, чтобы отыскать скопления грязи. Затем промокните ватную палочку спиртом и тщательно пройдитесь по всей длине колесика. Достать грязь в зазорах между колесиком и корпусом можно с помощью зубочистки.

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№5. Проверьте состояние мыши

В последний раз протрите корпус тряпочкой из микрофибры. Проверьте трещины и бороздки на наличие грязи под ярким светом. На всякий случай прокрутите колесо, после чистки оно должно вращаться свободнее.