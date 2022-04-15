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2 часа назад

Рогозин поддержал назвать следующий корабль до МКС "Донбассом"

Газета.Ru

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поддержал идею назвать следующий грузовой корабль «Прогресс», который полетит к Международной космической станции, «Донбассом», сообщает ТАСС.

Рогозин поддержал отправку корабля "Донбасс" к МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос журналистов об этой инициативе Рогозин ответил, что идея не принадлежит ему, но он считает ее хорошей и поддержит.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи. Украина разорвала с Россией дипломатические отношения. До этого, 21 февраля, Путин подписал указ о признании независимости республик и договор о дружбе и сотрудничестве России с ними.

В 2014 году жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине, с этого времени Киев ведет против них военную операцию, продолжая обвинять в сложившейся ситуации Москву.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,
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