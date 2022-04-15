Российские пользователи подали в суд на Apple

В Пресненском суде Москвы возбуждено дело против компании Apple. Иск к корпорации подали российские пользователи, которые просят арестовать счета и имущество дочерней структуры. Об этом сообщают «Известия».

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Как уточняется, иск принят к рассмотрению к российскому филиалу ООО «Эппл Рус» от «Общественной потребительской инициативы». Истцы требуют признать противоправными приостановку компанией импорта, продажи и техобслуживания продукции. Также требуется понудить компанию прекратить эти действия и арестовать счета и имущество дочерней структуры. Речь может идти о сумме в несколько сотен миллиардов рублей.

Как рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, российские пользователи жалуются на снижение качества работы устройств. Россияне отмечают проблемы из-за отключения Apple Pay, удаления из App Store некоторых приложений и отсутствия послегарантийного ремонта. Таким образом, потребителей из России умышленно лишают функций, на которые они ориентировались при покупке товаров.