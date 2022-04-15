Что скрывает точка Немо

В Тихом океане расположено самое отдаленное от какой-либо суши место на Земле — точка Немо, или Океанский полюс недоступности. Его координаты — 48°52′31″ южной широты и 123°23′33″ западной долготы.

Фото: Google Maps Google Maps

Точку Немо в 1992 году вычислил методом компьютерного моделирования хорватский инженер Хрвойе Лукатела. Он решил назвать новый географический объект в честь героя романов Жюля Верна капитана Немо — изобретателя и ученого, решившего отдалиться от человечества.

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Океанский полюс недоступности расположен в 2688 километрах от суши. На таком расстоянии от него находятся необитаемый атолл Дюси, острова Моту-Нуи и Маэр (все эти три объекта равноудалены от точки Немо). Ближайшее к полюсу недоступности место, где живут люди — остров Пасхи.

Слишком близко от "ужасной" точки

Интересно, что до Лукателы точку Немо уже "открыл" американский писатель Говард Лавкрафт, известный как король ужасов. В своем хоррор-рассказе "Зов Ктулху" он описал вымышленный затонувший город Р`льех, указав его координаты — 47° 9' южной широты и 126° 43' западной долготы. Это удивительно близко к точке Немо.

В рассказе говорится, что в Р`льехе на дне Тихого океана спит Ктулху — морское чудовище и великий древний бог, способный воздействовать на человеческий разум. Некоторые чувствительные люди слышат зов Ктулху во сне, и это доводит порой их до сумасшествия.

Странный звук

В 1997 году, через пять лет после того, как Лукатела вычислил точку Немо, океанологи зафиксировали непонятный звук, идущий из водных глубин в этих местах. Было неясно, что является его источником, ведь ни киты, ни дельфины на полюсе недоступности не водятся. Не заплывают туда и подводные лодки. В результате исследователи решили, что неопознанный звук — эхо огромного ледника, отколовшегося от Антарктиды, пишет kp.ru.

Ученые назвали странный звук английским словом The Bloop (Ляп).

Некоторые далекие от науки люди полагают, что The Bloop не что иное, как зов Ктулху.

Кладбище космический кораблей

В районе точки Немо находится Кладбище космических кораблей. Именно там космические агенства разных стран затапливают остатки орбитальных станций и грузовиков. При входе аппарата в атмосферу основная часть его сгорает, однако часть обшивки и другие фрагменты сохраняются. Этот космический мусор и подлежит затоплению в точке Немо, где вред от него человечеству будет минимальным. Людей здесь нет, и для судоходства это место закрыто.

В 2001 году на Океанском полюсе недоступности была затоплена орбитальная станция "Мир". Войдя в плотные слои атмосферы, она практически полностью разрушилась над территорией Фиджи, где свидетелями падения обломков стали местные жители. В точке Немо упали самые массивные и тугоплавкие, а также легчайшие фрагменты станции.

Аппарат решено было затопить в связи с его плохим техническим состоянием и высокой стоимостью обслуживания. На тот момент станция"Мир" была крупнейшим космическим объектом, вышедшим в околоземное пространство и вернувшимся на Землю.