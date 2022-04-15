Как найти телефон, если он потерян или украден

Потерю телефона сложно назвать заурядной неприятностью. Если когда-то телефон вмещал лишь список контактов, старые сообщения и заметки, то сейчас легко можно сказать, что в телефоне сосредоточена вся наша жизнь. Причем речь не только о дорогих сердцу фотографиях и видеозаписях, с помощью телефона мы отправляем письма и документы, совершаем покупки, общаемся в соцсетях, читаем книги и слушаем музыку.

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Восстанавливать все это невероятно сложно, поэтому гораздо проще найти телефон, чем купить новый. «Рамблер» рассказывает, что делать, если телефон потерян или украден.

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На самом деле алгоритм действий в целом один и тот же, но есть определенные отличия в зависимости от операционной системы смартфона.

iOS

Так уж вышло, что смартфоны Apple пользуются у злоумышленников неизменной популярностью. Даже если не получится разблокировать телефон, его всегда можно продать на запчасти и неплохо заработать, не говоря уже о том, чтобы продать полностью готовый к использованию гаджет.

pxhere.com

Чтобы не было мучительно больно расставаться с любимым аппаратом, нужно заранее побеспокоиться о его безопасности:

Заведите аккаунт iCloud. Привяжите к нему iPhone. Активируйте функцию «Найти iPhone».

Так вы всегда сможете узнать, где находится ваш телефон в любой момент времени. Если ваш смартфон будет привязан к аккаунту в iCloud, злоумышленники не смогут его активировать. Не поможет даже перепрошивка, поскольку нужны будут адрес электронной почты и пароль. Вам останется лишь отправить сообщение с предложением о вознаграждении.

pxhere.com

Кстати, это волне рабочий вариант, если вы случайно оставили телефон в общественном месте, а его нашел кто-то, кто не против его вернуть. Такое сообщение можно отправить через специальный онлайн-сервис.

Итак, вы поняли, что телефон пропал, ваши действия:

Зайти на сайт iCloud.com. Открыть приложение «Найти iPhone». Вы увидите все устройства, подключенные к вашему аккаунту. Найти местоположение гаджета.

А дальше по обстоятельствам:

Если вы видите, что телефон где-то рядом, можно включить на нем воспроизведение звука. Вы или ваши друзья, если вы оставили гаджет у них, услышите мелодию и по ней найдете.

Если телефон далеко от вас, нужно включить режим пропажи. Это простое действие поможет защитить ваши данные, а на экране появится сообщение с просьбой связаться с вами и вернуть телефон. Также в том режиме будут записываться все перемещения вашего телефона на карте.

Если вы поймете, что нет никаких шансов найти телефон, вы сможете удалить всю информацию, чтобы ей не могли воспользоваться преступники.

Важно помнить

Убедитесь, что на вашем смартфоне установлена операционная система выше 7 версии. Если ваш гаджет не обновляется в автоматическом режиме, установите все необходимые обновления вручную.

Если преступники с вами связались, чтобы заставить вас отдать им пароль от аккаунта, ни за что не соглашайтесь на это. Даже если вам пообещают деньги, вы их все равно не увидите. Обращайтесь сразу же в полицию.

Android

Современные телефоны на Android также обеспечены встроенной функцией поиска на случай потери — Android Device Manage. С помощью этой функции гаджетом можно управлять на расстоянии через специальный сайт.

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Но нужно, чтобы были выполнены два условия:

подключение к интернету,

активная учетная запись, привязанная к аккаунту Google.

Что дает функция Android Device Manage:

Поиск телефона на карте.

Блокировка и удаление данных, в том числе с SD-карты.

Звонок на телефон, даже если из него извлекли SIM-карту.

Включить эту функцию очень просто, нужно сделать следующее:

Зайти в «Настройки» Найти раздел «Безопасность». Выбрать «Администраторы устройства». Включить Android Device Manager (Удаленное управление Android).

В случае, если девайс попадет к злоумышленникам, им не составит труда перепрошить устройство, даже с активированной функцией Android Device Manager. Но если вы не можете найти телефон дома или случайно оставили в кафе, такси, спортзале и вам его действительно хотят вернуть, эта функция поможет вам его найти.

Если ничего не помогло

Если все ваши усилия по поиску телефона не принесли никаких результатов, остается единственный вариант — обратиться в полицию. Соберите все возможные доказательства того что телефон приобретен и принадлежит вам, найдите чеки, коробку, документы, одним словом — все, что поможет подтвердить право собственности.

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Напишите заявление и удостоверьтесь, что у вас его приняли, — вам должны будут дать документ, подтверждающий это. Заблокируйте SIM-карту в офисе оператора. Кстати, оператор может помочь полицейским отследить местоположение телефона, но только по запросу самих полицейских.