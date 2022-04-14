В космосе зафиксировано свыше 23 тыс. объектов мусора

"В настоящее время в космическом пространстве находится более 23 тысяч наблюдаемых и каталогизированных искусственных космических объектов размером более 10 сантиметров. Это как действующие космические аппараты, так и вышедшие из строя спутники и ступени ракет-носителей, обломки взорвавшихся или столкнувшихся аппаратов", - пишет Ефремов.

Он отмечает, что более мелких частиц, которых не видно, на порядки больше, при этом в космическом пространстве кубик размерами 5х5х5 сантиметров - это граната массой в килограмм.

"Летая как угодно, в том числе на пересекающихся курсах, обломки представляют реальную угрозу космическим аппаратам, в том числе пилотируемым. Губительные последствия таких столкновений сложно смоделировать, экспериментально на земле не повторить, но легко предположить. Это как движение на автомагистрали без соблюдения правил, но с несусветными скоростями. И люди пока делают все, чтобы проблема усугубилась", - считает генконструктор.

Он привел данные о сходе космического мусора с орбит. "Известно, что с орбит до 200 км под действием остаточной атмосферы спутники и их фрагменты сходят быстро - в течение нескольких недель. С высоты 300 км - несколько месяцев, а с высоты 500 км - около десяти лет. В частности, макет космического аппарата "Кондор" разработки НПО машиностроения, запущенный в 2003 году на высоту, близкую к орбите перехваченного "Космоса-1408" (458 км), сгорел в атмосфере Земли через 12 лет. Летающие выше спутники утилизируются значительно дольше: с высоты 700 км - около 100 лет, с 1 000 км - свыше 1 000 лет, с высоты 1 500 км - более 7 000 лет", - говорится в статье.