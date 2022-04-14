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1 час назад

«Роскосмос» получит оплату за полет астронавта NASA в рублях

Елена Прошина

«Роскосмос» еще не получил оплату за полет астронавта Ван Де Хая на Международную космическую станцию. Как заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, всю сумму долга в 2 млрд рублей от NASA ожидают получить в рублях.

«Роскосмос» получит оплату за полет астронавта NASA в рублях
Фото: NASANASA

«У нас, как и в нефтегазовой сфере, задерживают платежи. Нам одна американская компания, называется она Axiom, которая оплачивала как раз полёт астронавта Ван Де Хая… они пока нам деньги за него не перевели. Приличная сумма, 2 миллиарда рублей», — сказал Рогозин.

Роскосмос заявил о долге в 2 млрд рублей за полет астронавта NASA

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что сейчас американские партнеры ссылаются на «логистические проблемы» и обещают вернуть всю сумму в мае. Рогозин подчеркнул, что не сомневается в возврате денег, причем всю сумму госкорпорация получит в рублях.

Напомним, что 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что теперь Россия будет поставлять газ в другие страны за рубли. После этого Рогозин объявил, что «Роскосмос» отныне будет заключать международные контракты в рублях.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,NASA,Первый канал,
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